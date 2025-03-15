Мікрофон "дав ляпаса" Трампу - курйозний момент потрапив на відео

Він швидко зорієнтувався

Дональд Трамп втрапив у курйозний момент під час розмови із журналістами — одна з них випадково зачепила його обличчя мікрофоном. Президент США продемонстрував непогану витримку та навіть спробував пожартувати.

Курйозне відео опублікував Telegram-канал "Трамп українською". Інцидент знятий з близької відстані, тож можна роздивитися всі емоції Трампа. Несподіваний "удар" мікрофоном його здивував, але політик швидко опанував себе. Все сталося на летовищі військової бази, де президент спілкувався з пресою.

Якийсь час він мовчав, суворо глянувши на журналістку, яка тримала мікрофон. Потім Трамп висловився щодо інциденту.

"Вона (журналістка, — ред.) щойно стала сенсацією. Ви бачили це?", — сказав він.

Опубліковано також відео того, що відбувалося за секунди до інциденту. На ньому видно, що мікрофон, що "поцілив" в обличчя Трампа був на довгому штативі, саме це, ймовірно й стало причиною НП.

"Щоб наступного разу так сильно не помилявся, бо за "24 години…", "Після цього жаху акції світових компаній підуть угору чи вниз?", "Поганий знак. На Януковича колись вінок упав і чим він закінчив? Як би Майдан в Америці не стався", — іронізують у мережі.

Як розповідав "Телеграф", Трамп дивно відповів на питання, чому не "завершив війну за 24 години", як неодноразово обіцяв до того, як став президентом. Він заявив, що в цих його словах був "невеликий сарказм". Він додав, що "досить добре" знає Путіна і той "погодиться на перемир’я".