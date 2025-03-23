Навіть чорні коти бояться перебігати дорогу: злободенні меми про життя в Україні

Навіть чорні кішки не ризикують перебігати українцям дорогу

Повномасштабна війна стала випробуванням не лише для самої України, але й для психічного здоров'я її громадян. Постійні тривоги, втрати, невизначеність майбутнього – все це щоденно впливає на психологічний стан українців. Та попри важкі обставини, народ знаходить унікальні механізми виживання та адаптації.

Одним із найпотужніших психологічних інструментів став специфічний воєнний гумор. Меми, жарти та іронічні висловлювання перетворилися на своєрідну форму колективної терапії. Через них українці проговорюють травматичний досвід, знижують рівень тривоги та об'єднуються навколо спільного розуміння ситуації.

"Телеграф" зібрав серед них ті, які найкраще, на нашу думку, ілюструють рівень "пошкодження" ментального здоров'я через війну та проблеми, що виникають на цьому грунті.

Втім, щоденна робота та купа обов'язків можуть мати своєрідний відволікаючий ефект. Проте деколи, мабуть, допомагає тільки сховатися, як той котик у наступному мемі.

Це найкраще рішення усіх проблем українців. Деякі пропонують ще туди додати президента США Трампа з американським мільярдером Ілоном Маском, який його відкрито підтримує. Ну і Tesla, куди ж без Тесли.

Раніше "Телеграф" також писав, що Келлог потрапив у меми новою заявою про Трампа і кінець війни за 24 години.