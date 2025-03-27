Укр

Рыба-прыгунка устроила переполох в магазине Львовской области (курьезное видео)

Автор
Марта Иваненко
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На Львовщине рыба выпрыгнула из пакета покупателя
На Львовщине рыба выпрыгнула из пакета покупателя. Фото Коллаж "Телеграфа"

Продавщица отшатнулась от неожиданности

Жители Львова и области привыкли к неожиданностям, но произошедшее в одном из местных магазинов удивило даже самую спокойную и "бывалую" кассиршу. Один из покупателей почти "расплатился" живой рыбой за выбранные товары — та просто выпрыгнула из его пакета.

Курьезное видео с камеры наблюдения появилось в местном паблике "Реальный Львов".

Все началось, когда мужчина подошел к кассе с пакетом, в котором, похоже, была живая рыба. Она внезапно решила "убежать" и, подпрыгнув, упала прямо перед удивленной кассиршей, явно не ожидавшей такого сюрприза.

Камера зафиксировала забавный момент: рыба приземлилась на кассу с деньгами, а продавщица отшатнулась от неожиданности. Сам покупатель, похоже, тоже был ошеломлен этим событием.

Видео сразу же взорвало сеть — десятки пользователей посмеялись над забавным инцидентом.

Эта история еще раз доказывает, что во Львове даже обычный поход в магазин может стать настоящей комедией.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине курьезные ситуации с рыбой не редкость. Так, в Днепре мужчины изобретательно украли рыбу из магазина. Пользователи в сети мгновенно начали сочинять стихи, посвященные этому неоднозначному событию.

Теги:
#Рыба #Юмор #Курьез #Золочев #Львовскя область