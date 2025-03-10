"Пограбування століття": у Дніпрі чоловіки винахідливо вкрали рибу, в мережі складають вірші (відео)

Чоловіки потрапили на відеокамери спостереження

У Дніпрі в районі житлового масиву "12 квартал" четверо чоловіків обікрали продавчиню у магазині. Скористалися вони для цього класичною схемою відволікання уваги.

Про це пише Дніпро Оперативний. Подія сталася 5 березня близько 20:30 на вулиці Казакевича, а обличчя злодіїв потрапили на камери спостереження.

На кадрах, які були поширені в мережі, видно, що зловмисники зайшли втрьох і почали пропонувати продавчині різні речі під приводом наближення 8 березня.

За ними до приміщення зайшов також і четвертий поплічник, який, користуючись моментом, викрав кілька сушених рибин. Потім усі четверо покинули магазин залишивши продавчиню без риби та подарунків.

Видання зазначає, що в поліції кажуть, що звернення щодо цієї події до правоохоронців не надходило.

Користувачі мережі у виразах стримуватися не стали.

А деякі вирішили увічнити "злочин століття" у поезії.

Як повідомлялося раніше, через сильні морози та снігопади у Полтаві, мабуть, закінчилися лопати. У мережі помітили, що один із двірників розчищав сніг дорожнім знаком, тоді як інші озброїлися коробками з-під бананів.