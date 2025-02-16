Може статися з кожним: чоловік відправив свої голі фото друзям, доки намагався вимкнути будильник

Чоловік розповів про курйозну ситуацію

Телефон Google Pixel розіслав голе фото чоловіка всім його контактам. Причиною цього стала випадкова активація функції екстреного виклику рятувальників.

Про це жертва надмірного піклування розумного пристрою повідомив сам у соцмережі Reddit. За його словами, він засидівся допізна, а щоб не проспати важливу зустріч завів будильник на телефоні на 8:00.

Коли сигнал спрацював, він почав спросоння навпомацки намагатися вимкнути будильник і якимось чином примудрився натиснути п’ять разів на кнопку вимкнення. Це активувало функцію SOS, яка ввімкнула гучне оповіщення та почала надсилати повідомлення 12 контактам екстреного зв’язку.

Крім того, він записав відео, на яке потрапили й "причандали" головного героя. Після цього йому одразу почали надходити дзвінки від друзів, які отримали повідомлення із відеозаписом.

"Так що так, функції SOS на Pixel — це чудовий спосіб надсилати людям фотографії свого члена, хлопці", — повідомив він.

Інші користувачі мережі почали жартувати, що після цієї історії терміново полізли перевіряти налаштування телефону, а інші зазначили, що спати голим це завжди ризиковано. Також знайшлися й інші люди, які отримували оголені фото від своїх екстрених контактів або самі потрапляли до такої історії.

"Моя колишня зробила це, коли ця функція SOS з’явилася багато років тому. З якоїсь причини вона вирішила протестувати її, коли користувалася туалетом, і в результаті відправила мені кілька незручних фотографій з обох камер. На щастя, вона додала тільки мене як контакт для екстреного зв’язку, і ми добре посміялися з них", — написав один з них.

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