Утримував силою у бункері: на Миколаївщині чоловік викрав маленьку дівчинку (фото, відео)

Затриманому повідомлено про підозру

В одному з населених пунктів Баштанського району Миколаївської області поліцейські знайшли зниклу 8-річну дівчину у бункері. Її там силоміць утримував чоловік, який, за словами рідних дитини, раніше мешкав з її бабусею.

Про це повідомляє помічник начальник районного відділу поліції Ігор Блошко. Він наводить це випадок як приклад того, чому відправляти поліцейських на фронт не можна.

"Правильно і оперативно організована робота керівництва ГУНП, на чолі з Сергієм Анатолійовичем Махно і начальником Баштанського райвідділу — Хохловим Іваном Івановичем дала свій результат", — пише він та наводить деталі дій правоохоронців.

Близько 50 службових авто і не одна сотня поліцейських, майже всі з Баштанського району, багато приїхали з області, розпочали пошуки зниклої дівчини. Вони оточили і почали відпрацьовувати кожного свідка, обстежувати кожен сантиметр, перевіряли кожну інформацію. Робота тривала понад добу без сну та відпочинку.

"Таки знайшли. За 6 кілометрів від населеного пункту у викопаному в землі бункері. Здавалося б випадково, але не випадково, а закономірно, бо обстежували все дуже добросовісно. Вночі, саме цей участок, пройшли і не помітили. Місцеві допомагали шукати, теж цю ділянку пройшли повз. По другому кругу вдень, вивчаючи територію більш детально один із баштанських оперів наступив на траву, а вона здвинулась. Це була замаскована кришка бункеру, який викопав в землі злочинець. Туди, а він там з дівчинкою. Затримали на місці оцю скотину, звільнивши з його лап малолітню потерпілу. Дякуючи Богу і поліції дівчинка жива і здорова. Не відомо, що могло з нею статися, якби зволікали, бо наміри злочинця були", — додає Блошко.

Бункер, у якому викрадач утримував дівчину

Обличчя викрадача

Він зазначає, що чоловік викрав дитину з будинку і тягнув її силоміць з собою до укриття. Зараз його взяли під варту, а дівчинці надається психологічна і медична допомога.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" Кримінального кодексу України.

"Ті, хто кричить, що всю поліцію потрібно відправити на фронт, ви безтолкові. В такому випадку приготуйтесь мати хаос і ріст злочинності в країні. А цього допустити не можна, тому кожен повинен бути на своєму місці за здібностями і професією. Але це вже окрема тема. Сергій Махно на своєму місці. Я особисто задоволений, що сьогодні ГУНП області очолює профі", — резюмує поліцейський.

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