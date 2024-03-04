Удерживал силой в бункере: в Николаевской области мужчина похитил маленькую девочку (фото, видео)

Задержанному доложено о подозрении

В одном из населенных пунктов Баштанского района Николаевской области полицейские обнаружили пропавшую 8-летнюю девушку в бункере. Ее там силой удерживал мужчина, который, по словам родных ребенка, раньше жил с ее бабушкой.

Об этом сообщает помощник начальника районного отдела полиции Игорь Блошко. Он приводит это случай в пример того, почему отправлять полицейских на фронт нельзя.

"Правильно и оперативно организованная работа руководства ГУНП, во главе с Сергеем Анатольевичем Махно и начальником Баштанского райотдела — Хохловым Иваном Ивановичем дала свой результат", — пишет он и приводит детали действий правоохранителей.

Около 50 служебных авто и не одна сотня полицейских, почти все из Баштанского района, многие приехали из области, приступили к поискам пропавшей девушки. Они оцепили и начали отрабатывать каждого свидетеля, обследовать каждый сантиметр, проверяли каждую информацию. Работа продолжалась более суток без сна и отдыха.

"Так нашли. В 6 километрах от населенного пункта в выкопанном в земле бункере. Казалось бы случайно, но не случайно, а закономерно, потому что обследовали все очень добросовестно. Ночью, именно этот участок, прошли и не заметили. Местные помогали искать, тоже эту. Участок прошли мимо. По второму кругу днем, изучая территорию более подробно один из баштанских оперов наступил на траву, а она сдвинулась. Это была замаскированная крышка бункера, который выкопал в земле преступник. Туда, а он там с девочкой. Задержали на месте эту скотину, освободив из его лап малолетнюю пострадавшую. Благодаря Богу и полиции девочка жива и здорова. Не известно, что могло с ней произойти, если бы медлили, потому что намерения преступника были", — добавляет Блошко.

Бункер, в котором угонщик удерживал девушку

Лицо похитителя

Он отмечает, что мужчина похитил ребенка из дома и тащил его насильно с собой до укрытия. Сейчас его заключили под стражу, а девочке оказывается психологическая и медицинская помощь.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" Уголовного кодекса Украины.

"Те, кто кричит, что всю полицию нужно отправить на фронт, вы бестолковы. В таком случае приготовьтесь иметь хаос и рост преступности в стране. А этого допустить нельзя, поэтому каждый должен быть на своем месте по способностям и профессии. Но это уже отдельная тема. Сергей Махно на своем месте. Я лично доволен, что сегодня ГУНП области возглавляет профи", — резюмирует полицейский.

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