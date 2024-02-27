На Київщині дівчинка-підліток пішла до ліцею і зникла: прикмети та фото

У пошуках задіяно весь особовий склад поліції Київської області

За допомогою до правоохоронців звернулася схвильована мешканка Київської області, яка просить допомогти у пошуках її 15-річної доньки. Як виявилось, дівчинка у понеділок, 26 лютого, пішла з дому і досі не повернулася.

Про це повідомили у прес-службі Поліції Київщини. Наразі пошуками підлітка займаються правоохоронці Київської області. Усіх небайдужих також просять сприяти встановленні місцезнаходження підлітка.

Відомо, що 15-річна мешканка Фастова Ельвіра Фурман зранку в понеділок, 26 лютого, пішла на заняття до ліцею і досі не повернулася. Її місцезнаходження наразі не встановлено.

Повідомляється, що дівчинка проживає разом із родиною у Фастові на Київщині.

Дівчинка проживає у Фастові на Київщині

Прикмети дівчинки: зріст 160 сантиметрів, русяве волосся, середньої тілобудови.

Ельвіра була одягнута: чорна куртка, спортивні штани коричневого кольору, кофта сірого кольору та кросівки.

Якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження дівчинки, то правоохоронці просять негайно звернутися на спецлінію "102".

Раніше "Телеграф " розповідав про те, що на Київщині зникла 15-річна Аліна Наконечна, яка пішла з дому і безслідно зникла. Її місцезнаходження наразі не встановлено.