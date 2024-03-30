В Україні "гасять світло": ще у трьох областях запровадили графіки відключення

У енергосистемі спостерігається дефіцит потужностей

В останні дні росіяни помітно збільшили кількість ударів по енергетичній інфраструктурі України, через що в деяких частинах країни оголосили про повернення аварійних графіків відключень. Так 30 березня про подібну міру оголосили Сумська, Полтавська та Донецька області.

Як повідомили представники місцевої влади та постачальників електрики, такий крок пов’язаний із дефіцитом потужностей в енергосистемі.

Так у telegram-каналі Сумської ОВА говориться, що наразі відключено споживачів 7, 8 та 9 черг. Зазначається, що фахівці "Сумиобленерго" вже роблять усе можливе, щоби виправити ситуацію.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін також зазначив, що в його області від мережі вже відключили 71 юридичну особу, але не став уточнювати про які об’єкти йдеться.

"В області знову застосовано графіки аварійного відключення електроенергії. Причина – дефіцит обсягу генерації", — написав він.

Тим часом в офіційному каналі ДТЕК зазначили, що стабілізаційні відключення було застосовано для Донецької області, а їхні графіки запропонували шукати за цим посиланням. Також в енергокомпанії зазначили, що аварійні відключення також будуть застосовані і для Дніпропетровської області, проте "Укренерго" попереджало про це ще 29 березня.

Зазначимо, що також графіки відключень вже були задіяні в Запорізькій, Кіровоградській та Харківській, а також у місті Кривий Ріг. Жителів інших регіонів просять більш економно споживати електрику, щоб не навантажувати зайвий раз енергосистему.