В Украине "гасят свет": еще в трех областях ввели графики отключения
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В энергосистеме наблюдается дефицит мощностей
В последние дни россияне заметно увеличили количество ударов по энергетической инфраструктуре Украины из-за чего в некоторых частях страны объявили о возвращении аварийных графиков отключений. Так 30 марта о подобной мере объявили Сумская, Полтавская и Донецкая области.
Как сообщили представители местных властей и поставщиков электричества, такой шаг связан с дефицитом мощностей в энергосистеме.
Так в telegram-канале Сумской ОВА говорится, что в настоящее время отключены потребители 7, 8 и 9 очередей. Отмечается, что специалисты "Суммыоблэнерго" уже делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.
Глава Полтавской ОВА Филип Пронин также отметил, что в его области от сети уже отключили 71 юридическое лицо, но не стал уточнять о каких объектах идет речь.
"В области снова применены графики аварийного отключения электроэнергии. Причина – дефицит объема генерации", — написал он.
Тем временем в официальном канале ДТЭК отметили, что стабилизационные отключения были применены для Донецкой области, а их графики предложили искать по этой ссылке. Также в энергокомпании отметили, что аварийные отключения также будут применены и для Днепропетровской области, впрочем, "Укрэнерго" предупреждало об этом еще 29 марта.
Отметим, что помимо того графики отключений уже были задействованы в Запорожской, Кировоградской и Харьковской, а также в городе Кривой Рог. Жителей других регионов просят экономнее потреблять электричество, чтобы не нагружать лишний раз энергосистему.