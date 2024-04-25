Чого чекати ухилянтам з кінця травня: у Міноборони детально відповіли

За ухилення від мобілізації введуть серйозне обмеження

Міністерство оборони України опублікувало заходи впливу за невиконання обов’язків громадян під час мобілізації. Закон, який вже підписав Володимир Зеленський, стане чинним з 18 травня 2024 року.

Згідно з новим законом, усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні носити з собою військово-облікові документи та вчасно оновлювати дані в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Якщо ж вони не виконують свої обов’язки, то до них будуть застосовувати заходи впливу, повідомляє Міноборони України.

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Існує цілий комплекс заходів. В їхній перелік входить:

звертання керівника ТЦК та СП у поліцію з заявою про адміністративне затримання та доставлення громадянина;

якщо попередній захід є неможливим, то громадянину керівник ТЦК та СП надсилає рекомендаційний лист, у якому вказана вимога про виконання обов’язків (днем вручення вважається дата розписки або відмови в отриманні);

громадянину на виконання вимоги дається 10 днів, а якщо вона не буде виконаною, то керівник ТЦК та СП подає в суд звертання стосовно тимчасового обмеження права керування транспортними засобами (право повернуть після виконання вимоги чи її відкликання);

суд приймає рішення;

якщо громадянин виконав обов’язки, то вимога вважається виконаною, а ТЦК та СП видає документ чи направляє повідомлення про виконання до відповідних органів.

Відкликання вимоги відбувається після завершення мобілізації. Тобто, чоловіки, які ухиляються від своїх обов’язків, тимчасово позбавляються права керувати транспортними засобами під час воєнного стану.

Ухилянтів чекає серйозне обмеження вже з 18 травня

Зазначимо, що пояснення змін у новому законі про мобілізацію Міноборони опублікувало 24 квітня. Вони набудуть чинності вже з 18 травня 2024 року.

Раніше у Міністерстві закордонних справ обмежили надання консульських послуг для українців-чоловіків. Це тимчасове рішення. Його знімуть, коли новий закон про мобілізацію набуде чинності. Проте в деяких випадках консульські послуги будуть надаватись у повному об’ємі.

"Телеграф" раніше писав, що у МЗС пояснили, чому прийняли рішення обмежити консульські послуги. Дипломати звернули увагу на основні нюанси.