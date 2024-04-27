Сотрудники ТЦК появятся на блокпостах, но не на всех: в одной из областей изменили порядок работы КПП
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Часть блокпостов будут работать как и прежде
На блокпостах теперь можно будет встретить не только военных и полицейских, но и сотрудников территориальных центров комплектации. Однако это пока будет касаться лишь Львовской области.
Об этом сообщил руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень в комментарии Tvoemisto. По его словам, изменения затронули не все пункты пропуска.
Он отметил, что соответсвующее решение было утверждено Советом обороны 25 апреля. Согласно изменениям в порядок работы контрольно-пропускных пунктов, на внутренних блокпостах теперь будут находиться два сотрудника полиции и два представителя ТЦК.
Грень также отметил, что во Львовской области сейчас работают семь внутренних блокпостов, на которых правоохранители выполняют мероприятия по борьбе с возможными диверсантами.
Решение Совета обороны не коснется пограничных КПП, которых в области тоже семь, они будут работать в том же составе, что и прежде.
Напомним, 11 апреля, Верховная Рада проголосовала за принятие в целом закона о мобилизации №10449. Решение поддержали 283 народных депутата.
16 апреля документ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Закон вступит в силу с 18 мая 2024 года.