Сотрудники ТЦК появятся на блокпостах, но не на всех: в одной из областей изменили порядок работы КПП

Часть блокпостов будут работать как и прежде

На блокпостах теперь можно будет встретить не только военных и полицейских, но и сотрудников территориальных центров комплектации. Однако это пока будет касаться лишь Львовской области.

Об этом сообщил руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень в комментарии Tvoemisto. По его словам, изменения затронули не все пункты пропуска.

Он отметил, что соответсвующее решение было утверждено Советом обороны 25 апреля. Согласно изменениям в порядок работы контрольно-пропускных пунктов, на внутренних блокпостах теперь будут находиться два сотрудника полиции и два представителя ТЦК.

Грень также отметил, что во Львовской области сейчас работают семь внутренних блокпостов, на которых правоохранители выполняют мероприятия по борьбе с возможными диверсантами.

Решение Совета обороны не коснется пограничных КПП, которых в области тоже семь, они будут работать в том же составе, что и прежде.

Напомним, 11 апреля, Верховная Рада проголосовала за принятие в целом закона о мобилизации №10449. Решение поддержали 283 народных депутата.

16 апреля документ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Закон вступит в силу с 18 мая 2024 года.