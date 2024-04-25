До ТЦК не пробитися? У ЗСУ прокоментували черги та дали важливу пораду чоловікам

Військовозобов'язані можуть прийти до ТЦК у будь-який зручний час

У ЗМІ та соцмережах почала з'являтись інформація про черги біля Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Водночас у Сухопутних військах Збройних сил України наголосили, що ТЦК працюють у цілодобовому режимі без вихідних.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ. Там зазначили, що це добре, коли велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік.

У Сухопутних військах нагадали, що територіальні центри комплектування працюють 24/7. Громадяни можуть прийти у будь-який зручний час.

Також там зазначили, що до ТЦК можна попередньо зателефонувати. Контакти ТЦК можна знайти за наступним посиланням.

Раніше "Телеграф" писав про те, що, за інформацією матері одного з військовозобов’язаних Юлії Бартле, у чергах до ТЦК уже кілька днів стоїть до сотні людей, але через короткий робочий день потрапити на прийом встигають далеко не всі.

"9.30 прийом у військкоматі, який має бути з 9.00 до 13.00, досі не почався. Потрапити сьогодні у військомат зможе не більше 10-20 людей. Вчора пройшло 24 людини, позавчора 10. В черзі біля ста, і люди приходять", — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 11 квітня, Верховна Рада проголосувала за ухвалення в цілому закону про мобілізацію №10449. Рішення підтримали 283 народні депутати.

16 квітня документ підписав резидент України Володимир Зеленський. Закон набере чинности з 18 травня 2024 року.