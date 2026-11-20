Робота в магазині триває й після 21:00

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Після завершення робочого дня та закриття магазинів "АТБ" для відвідувачів робота в торгових залах не припиняється. У цей час до справи береться нічна зміна, яка готує супермаркет до наступного дня: поповнює полиці товарами, розставляє продукцію на вітринах і прибирає приміщення.

Про особливості роботи працівників у нічний час розповідає "Телеграф". Одне з головних завдань зміни — подбати, щоб до ранкового відкриття магазину покупці могли знайти потрібні товари на своїх місцях. Для цього співробітники заздалегідь викладають продукцію, перевіряють викладку та впорядковують торговий зал.

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Товари на вітринах розставляють до приходу покупців Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Особливі правила діють під час комендантської години. Працівники повинні зважати на обмеження щодо шуму, адже навіть звичайні робочі процеси не мають заважати мешканцям навколишніх будинків. Це стосується не лише гучних звуків під час роботи, а й музики в магазині.

Зокрема, у цей період не можна вмикати музику на весь торговий зал. Тож нічна зміна має виконувати необхідні завдання, водночас дотримуючись вимог тиші. Завдяки роботі співробітників до початку нового робочого дня супермаркет уже підготовлений до приходу покупців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається з випічкою в супермаркетах "АТБ" після завершення робочого дня.