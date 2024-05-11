Больше никаких тараканов и скотов: с мэром Днепра провели воспитательную работу из-за его любви к "крепкому" слову

Большинство сообщений с оскорблениями Филатов удалил

Мэр Днепра Борис Филатов, давно ставший известным на всю страну из-за любви к резким высказываниям, в частности, в сети, больше не будет ругаться. В городском совете заверили, что с главой города провели воспитательную работу.

Письмо в НАПК, где утверждается, что "относительно городского головы Филатова приняты меры, чтобы он не нарушал в дальнейшем этические нормы" опубликовал руководитель ОО "Общественный контроль" Денис Селин. Подчеркивает, что мэр Днепра уже четыре месяца почти не ругается.

"Филатов любил писать посты, где унижал других людей, материл и хамил людям в комментариях. Поэтому мы все это собрали, оформили и прислали в НАПК. НАПК в свою очередь обратились в городской совет, чтобы те приняли меры. Как видим, уже 4 месяца Филатов почти не ругается в социальных сетях (раз в 10 уменьшил это количество). Много постов поудалял, и удалил серию своих комментариев, где оскорблял людей", — написал Селин.

Напомним, еще в прошлом году мэр Днепра едва ли не ежемесячно попадал в громкие скандалы из-за брани в социальных сетях. Он мог оскорбить любого — днепрян, волонтеров, чиновников и других. При этом, оскорбления россиян и российских оккупантов публикой, как правило, приветствовались, другие крепкие высказывания — резко осуждались.

Филатов не раз вступал в словесные дуэли с другими активными пользователями сетей. Были среди них и депутаты разных уровней и общественные деятели и активисты.

Пророссийский нардеп Александр Дубинский как-то опубликовал скрин сообщения Филатова о том, что городские власти Днепра якобы будут отстреливать собак, не имеющих соответствующей регистрации в "КП Зооконтоль".

Позже нардеп написал, что Филатов удалил пост и назвал мэра Днепра нецензурным словом. Филатов с ответом не заставил себя ждать.

В ответ Дубинскому

24 ноября 2023 года на сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция об усилении ответственности за публичные высказывания и оскорбления от должностных лиц ОМС и государственных служащих на период военного положения. Ее зарегистрировала днепрянка Владислава Усенко. В петиции она отметила, что городской голова Днепра Борис Филатов "систематически и безнаказанно нарушает общие правила нравственного поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления".

"Филатов этим очень сильно "злоупотреблял (матами и угрозами) и поэтому большинство голосов под петицией из Днепра", — отмечал тогда глава ГК Селин.

В феврале петиция набрала необходимое количество голосов и сейчас имеет статус на рассмотрении.