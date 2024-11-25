У Запоріжжі розтрощили сокирами авто юристки: до цього може бути причетна сумнозвісна банда

Жінка каже, що це через суд, який має відбутись у вівторок, 26 листопада

У центрі Запоріжжя стався розбій. Інцидент трапився біля бульвару Шевченка.

Невідомі пошкодили автівку правозахисниці та залишили на капоті сокири. Автівка належить Тетяні Щербань. Жінка пов’язує цей напад з її професійною діяльністю. Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

На думку юристки, до нападу причетні члени організованого злочинного угруповання "Тайсони", а сокира означає погрозливе послання. Тетяна одразу звернулася до правоохоронців і надала свідчення про систематичні погрози на свою адресу та переслідування.

Напередодні в Орджонікідзевському райсуді Запоріжжя має відбутися судове засідання за її участі. "Сьогодні я перетворилася ще й на потерпілу", — йдеться у дописі Тетяни Щербань.

Правозахисниця закликала громадськість, журналістів та правників звернути увагу на цю ситуацію. Вона висловила сумніви в об'єктивності розслідування і назвала прізвище керівника обласного підрозділу правоохоронців як одного з тих, хто "покриває" бандитів.

Що таке банда "Тайсона"

Лідер ОЗГ Суворов Ілля Геннадійович із призвіськом "Тайсон"

Угруповання "Тайсона" є впливовою кримінальною структурою в Запоріжжі. Очолює її Суворов Ілля Геннадійович, відомий під прізвиськом "Тайсон". За даними ЗМІ, він професійний злочинець, який перебував у розшуку з 2007 по 2017 роки за статтею "Бандитизм". Він є професійним кілером, дружить з кадирівцями, а його дочка та дружина живуть в окупованому Криму та перебувають під повним контролем ФСБ РФ.

Банда контролює значні кримінальні ринки міста, зокрема збут цигарок, алкоголю та наркотичних речовин. Річний обіг коштів від протиправної діяльності оцінюється приблизно у 25 мільйонів доларів.

До складу угруповання входить близько п'ятдесяти осіб, переважно молодих чоловіків спортивної статури. Вони мають різноманітне озброєння — від вогнепальної зброї до гранат і гранатометів.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що в Одесі банда під виглядом ТЦК вимагала гроші з чоловіків. У випадку відмови фігуранти застосовували фізичне та психологічне насилля.