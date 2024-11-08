В Одесі банда під виглядом ТЦК вимагала гроші з чоловіків (фото, відео)

За одне "патрулювання" підозрювані могли отримувати від 40 тисяч

Правоохоронці затримали злочинців, які вдавали із себе працівників ТЦК та поліцейських. Вони вимагали гроші з чоловіків призовного віку.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції. Там зазначили, що група осіб, одягнених у військовий та поліцейський формений одяг, зупиняли чоловіків на вулицях.

Зловмисники погрожували затриманим примусовою доставкою до ТЦК, але за гроші пропонували цього не робити. У випадку відмови фігуранти застосовували фізичне та психологічне насилля.

В одному з випадків фігуранти чатували свою жертву неподалік дому. Вони звинуватили чоловіка в ухиленні від мобілізації та повідомили, що мають негайно доставити його до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зловмисники притиснули потерпілого до паркану, а потім почали бити по ногах, тулубу та голові.

Після цього вони повідомили, що чоловік має негайно заплатити, якщо бажає уникнути мобілізації. Хвилюючись за своє життя та здоров’я, чоловік віддав їм понад 3000 доларів.

Схему налагодили троє одеситів та уродженець Донеччини. Цікаво, що одним з учасників групи був колишній працівник міліції, який після служби був обвинувачений у кількох кримінальних провадженнях. Ще двоє фігурантів не раз мали проблем із законом за вчинення низки злочинів: втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, розбійний напад, вчинений групою осіб, крадіжки.

Бійці відділу швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали підозрюваних "на гарячому". Під час обшуків у них вилучили елементи форменого одягу, гроші, банківські картки, мобільні телефони. Крім того, правоохоронці вилучили і направили на експертне дослідження зброю, порошкоподібну речовину та інші засоби для вживання наркотичних речовин.

Учасників злочинної групи затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції Одеси вже оголосили їм про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність викритих чоловіків до інших злочинів. Також в ході слідства діям фігурантів може буде надана додаткова правова кваліфікація.

Нагадаємо, нещодавно одеський активіст Дем'ян Ганул став учасником конфлікту з людьми в камуфляжній формі без розпізнавальних знаків, які відмовлялися назвати свої особисті дані. Інцидент трапився на мобільному блокпосту в Одесі, де чоловіка зупинили для перевірки документів.