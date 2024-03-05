У Києві банда "поліцейських" викрадала, била та катувала людей (фото)

Всім членам угрупування загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років

Столична прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо банди зловмисників, які видавали себе за співробітників поліції та вчиняли тяжкі злочини. До складу угруповання входило шість чоловіків.

Зазначається, що зловмисники вирізнялися особливою жорстокістю під час скоєння злочинів. Докладніше про діяльність банди розповіли у прес-службі Київської міської прокуратури.

Встановлено, що зловмисники орудували на території Києва та Київської області. Частину злочинів фігуранти вчиняли під виглядом співробітників поліції та займалися вимаганням.

Так, двоє раніше судимих чоловіків — 41-річний уродженець Луганщини та 30-річний киянин — організували злочинне угруповання, до якого, крім них самих, входило ще п’ятеро мешканців столиці віком від 20 до 24 років.

Частину злочинів бандити вчиняли під виглядом поліцейських

Зловмисники підшукували наркозалежних громадян та прикидалися наркодилерами. Під час зустрічі, один із членів злочинного угрупування видавав себе за поліцейського і починав залякувати людину, яка збиралася придбати наркотики. Потерпілим обіцяли "проблеми" та вимагали з них гроші за "не притягнення до кримінальної відповідальності". Окрім цього, бандити забирали у своїх жертв особисті речі.

Наприклад, видаючи себе за поліцейських, зловмисники вимагали 10 000 доларів США з 25-річного мешканця Києва, якого вони "звинуватили" у розповсюдженні наркотичних засобів. Молодика залякали і запропонували йому "вирішити питання" та "уникнути покарання" за гроші.

Отримавши 10 000 доларів США, злочинці на цьому не зупинилися і почали вимагати з хлопця ще 120 тисяч гривень в якості "компенсацію за їхні послуги". Потерпілому загрожували фізичною розправою і всіляко його залякували.

Зловмисники були озброєні

Крім цього члени банди чинили грабежі та розбійні напади, викрадали людей, піддавали їх тортурам та насильно позбавляли волі. Угруповання мало чітку структуру і відрізнялося особливою жорстокістю при скоєнні злочинів.

Так, слідство встановило, що злочинці одного разу вчинили напад на мешканця столиці. Вони сильно побили потерпілого та відібрали у нього особисті речі. Також вони викрали у чоловіка ключі від його квартири та під загрозою застосування вогнепальної зброї забрали звідти цінні речі.

Злочинці "заробили" на постраждалих понад 500 тисяч гривень

Надалі, з метою отримання ще більшої наживи, злочинці викрали постраждалого та доставили його до своїх ватажків. Чоловіка залякували та били, а також вимагали від нього "оплатити" власну свободу і протягом місяця передати їм кошти.

За відмову платити гроші зловмисники погрожували насильством близьким родичам потерпілих.

Загалом члени організованого злочинного угруповання "заробили" на постраждалих понад 500 тисяч гривень.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, а обвинувальний акт щодо зловмисників направлено до суду. Усім учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозру в скоєнні катування, незаконного позбавлення волі або викрадення людини, грабіжах, розбійних нападах, вимаганні та самовільному присвоєння владних повноважень або звання службової особи.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Члени банди підуть під суд

Члени банди підуть під суд

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві члени ОЗУ вкрали амуніцію та одяг для ТРО на мільйони гривень. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.