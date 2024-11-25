В Запорожье разбили топорами авто юристки: к этому может быть причастна печально известная банда

Женщина говорит, что это через суд, который должен пройти во вторник, 26 ноября

В центре Запорожья произошел разбой. Инцидент произошел у бульвара Шевченко.

Неизвестные повредили автомобиль правозащитницы и оставили на капоте топоры. Автомобиль принадлежит Татьяне Щербань. Женщина связывает это нападение с ее профессиональной деятельностью. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По мнению юристки, к нападению причастны члены организованной преступной группировки "Тайсоны", а топор означает угрожающее послание. Татьяна сразу обратилась к правоохранителям и предоставила свидетельства о систематических угрозах в свой адрес и преследованиях.

Накануне в Орджоникидзевском райсуде Запорожья должно состояться судебное заседание при его участии. "Сегодня я превратилась еще и в потерпевшую", — говорится в сообщении Татьяны Щербань.

Правозащитница призвала общественность, журналистов и юристов обратить внимание на эту ситуацию. Она выразила сомнения в объективности расследования и назвала фамилию руководителя областного подразделения правоохранителей как одного из "покрывающих" бандитов.

Что такое банда "Тайсона"

Лидер ОПГ Суворов Илья Геннадиевич с прозвищем "Тайсон"

Группировка "Тайсона" является влиятельной криминальной структурой в Запорожье. Возглавляет ее Суворов Илья Геннадиевич, известный под прозвищем "Тайсон". По данным СМИ, он профессиональный преступник, находившийся в розыске с 2007 по 2017 годы по статье "Бандитизм". Он профессиональный киллер, дружит с кадыровцами, а его дочь и жена живут в оккупированном Крыму и находятся под полным контролем ФСБ РФ.

Банда контролирует значительные криминальные рынки города, в том числе сбыт сигарет, алкоголя и наркотических веществ. Годовой оборот средств от противоправной деятельности оценивается примерно в 25 миллионов долларов.

В состав группировки входит около пятидесяти человек, преимущественно молодых мужчин спортивного телосложения. Они имеют разнообразное вооружение – от огнестрельного оружия до гранат и гранатометов.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что в Одессе банда под видом ТЦК требовала деньги с мужчин. В случае отказа фигуранты применяли физическое и психологическое насилие.