У Києві банда підлітків трощила автівки та крала з них речі (відео)

Хлопці потрапили на запис камери

У Києві група з п'ятьох підлітків вчинила зухвале хуліганство. Хлопці пошкодили три припарковані вздовж вулиці автомобілі.

Подія сталася 22 липня в комендантську годину на вулиці Івана Їжакевича, 9. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Київ Оперативний".

Підлітки стрибали по автівках, били скло. З однієї машини навіть вкрали речі.

Злочин хлопців зафіксували декілька камер. Крім цього є свідки події, як зазначають у пабліку.

На записі відеореєстратора одного з пошкоджених автомобілів досить добре видно двох хлопців. В одного на лівій руці можна розгледіти татуювання.

Потерпіла сторона звертається до неповнолітніх хуліганів з проханням вийти на зв'язок самостійно, аби не довилося звертатися до правоохоронних органів.

Вулиця Івана Їжакевича, 9 на карті

Нагадаємо, у Києві 14-річний підліток разом зі своєю матір’ю підпалювали машини військових на замовлення російських кураторів зі спецслужб. Як виявилось, вони отримували завдання через телеграм-канал і таким чином намагалися отримати "додатковий дохід" та заробити гроші.

Зловмисників затримали на місці злочину. Усього їм вдалося підпалити два транспортні засоби — Mercedes-Benz і Mitsubishi Pajero. Свої дії спільники знімали на відео як доказ виконання "завдання".

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві водій розтрощив три автівки та намагався втекти. Пройти перевірку на тверезість "драгером" чи медичне обстеження чоловік відмовився.