Банда з ватажком з Росії обкрадала бійців ЗСУ та волонтерів: до чого тут Молдова (фото та відео)

Встановлено щонайменше 27 учасників злочинного угруповання

Нацполіція спільно з молдавськими колегами викрила злочинне угруповання, яке з 2023 року обманювало українських військовослужбовців, членів їхніх сімей та волонтерів під приводом продажу неіснуючих автомобілів та дронів для ЗСУ. Вони обікрали військових щонайменше на 46 млн. гривень.

Як повідомили у поліції, організував схему 34-річний уродженець Росії. Саме він розподілив між спільниками обов’язки з постачання на територію Молдови сім-карт українських мобільних операторів, створення фейкових оголошень на популярних маркетплейсах та рекламної кампанії для просування своїх "послуг" в інтернеті.

Вони розміщували оголошення про продаж автомобілів для ЗСУ за привабливими цінами. Спілкування велося в одному з месенджерів, там шахраї домовлялися з покупцями про пригон машини з-за кордону або продаж дронів.

При цьому аферисти вимагали від покупців документально підтвердити свою приналежність до ЗСУ або волонтерської діяльності. Отримавши гроші, вони глузували зі своїх жертв, відправляючи їм гасла на підтримку Росії. Після цього шахраї видаляли листування та блокували замовників, не виконуючи обіцянок.

"Наразі встановлено 67 епізодів злочинної діяльності, а попередня сума збитків перевищує 46 млн грн", — зазначили в поліції.

Вісьмох членів угруповання поліцейські затримали на території Молдови. Їм оголосили про підозру за ч. 6 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова. Рішенням суду затриманих взято під варту.

Українські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального Кодексу України. Шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі.

Своєю чергою Офіс генпрокурора повідомляє, що правоохоронці Молдови у цій справі повідомили про підозру у шахрайстві 9 громадянам України. Наголошується, що схему організували дві родини, які після початку повномасштабного вторгнення виїхали до Молдови з Одеської області.

"Злочинне угруповання діяло на території Молдови та України протягом 2023-2024 років. Використовуючи номери мобільних телефонів українських операторів, вони розміщували оголошення про продаж автомобілів та дронів з-за кордону для потреб Збройних сил України. Такі оголошення публікували на онлайн платформах "OLX", "Bon.Ua", "Avto-Ria"", — уточнили в Офісі генпрокурора.

Уточнюється, що вже встановлено щонайменше 27 учасників злочинного угруповання, більшість із них перебувають на території Республіки Молдова. Готуються їхні затримання. Поліцейські Молдови провели 23 обшуки, вилучили близько 61 тис. доларів, 20 елітних автомобілів, близько 5 кг золота, мобільні телефони, банківські картки. На території України проведено 13 обшуків.

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