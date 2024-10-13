Добрались до Буковелю: ТЦК влаштували рейд на популярному курорті (відео)
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Військові перевіряють чоловіків
Хвиля рейдів територіальних центрів комплектування (ТЦК) докотилася до популярного гірськолижного курорту Буковель. Після масштабних перевірок у великих містах України, представники ТЦК спрямували свою увагу на відпочивальників у Карпатах.
Про це повідомили очевидці події. Як пише місцеве видання "Галка", групи представників ТЦК разом із працівниками поліції проводять перевірки на території курорту Буковель.
Їхня діяльність зосереджена на перевірці військово-облікових документів у відвідувачів. Наразі повідомлень про конфлікти чи суперечки під час проведення цих заходів не надходило.
Крім того, подібні перевірки проводяться і на автобазарі поблизу Івано-Франківська. Представники ТЦК та правоохоронці здійснюють там аналогічні заходи, перевіряючи документи у присутніх.
Нагадаємо, що у Києві після концерту "Океану Ельзи" ТЦК зустрічали чоловіків на виході. Київські пабліки опублікували відео, на яких видно, що військові та поліцейські спілкуються з чоловіками, дозволяючи собі грубі слова. Потім вони насильно саджають в автобуси людей, обзиваючи їх ухилянтами.
Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що в Україні тривають рейди ТЦК. Кого у жовтні мобілізують в першу чергу.