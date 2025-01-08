Туристов в Карпатах предупредили об опасности. На первый раз им повезло

Из-за оттепели сохраняется снеголавинная опасность

На днях в Украинских Карпатах на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей сошла лавина. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

При этом туристов просят быть максимально осторожными и внимательными. Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидрометцентра".

Известно, что на восточном склоне горы Брецкул сошла лавина объемом 1280 кубических метров. По информации центра, это произошло 6 января в промежутке времени с 15.00 до 16.00 по киевскому времени. К счастью, жертвы и разрушения зафиксированы не были.

Закарпатские спасатели предупреждают, что из-за оттепели в Карпатах продолжает сохраняется значительная снеголавинная опасность. Именно поэтому туристов просят быть осторожными и отказаться от походов в горы во время непогоды.

Украинцам, которые все-таки решаются отправляться в горы спасатели дали ряд важных советов:

никогда не ходить в горы в одиночку

перед походом — обязательно ознакомиться с прогнозом погоды

в случае штормового предупреждения — отменить поход

перед тем как ехать или идти — внимательно осматривать склоны

не подходить близко к краю снежного покрова

в случае схода лавины — пытаться убежать в сторону.

В случае схождения лавины, которая застала вас в горах, необходимо придерживаться следующих правил:

как можно быстрее уйдите с пути лавины

выбросить тяжелое снаряжение (кроме спасательного)

выбросить вверх перчатку или палку, чтобы в случае попадания под лавину для спасателей был ориентир

если вас накрыло снегом — сделайте пространство для дыхания.

Что известно о горе Брецкул

Брескул (Брецкул) — одна из горных вершин массива Черногора Украинских Карпат. Высота — 1911 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей Украины, между Говерлой и горой Пожижевская. Брескул — ближайшая соседка Говерлы.

Вершина горы куполообразная, северные склоны крутые. В нескольких местах склоны изрезаны карами давнего обледенения. Рельеф преимущественно каменистый. На западном склоне горы расположена впадина с небольшими и непостоянными озерцами.

Название горы, возможно, связана с её формой и происходит от гуцульского слова, которое означает вспухший, отёчный.

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