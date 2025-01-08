Туристов в Карпатах предупредили об опасности. На первый раз им повезло
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Из-за оттепели сохраняется снеголавинная опасность
На днях в Украинских Карпатах на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей сошла лавина. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
При этом туристов просят быть максимально осторожными и внимательными. Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидрометцентра".
Известно, что на восточном склоне горы Брецкул сошла лавина объемом 1280 кубических метров. По информации центра, это произошло 6 января в промежутке времени с 15.00 до 16.00 по киевскому времени. К счастью, жертвы и разрушения зафиксированы не были.
Закарпатские спасатели предупреждают, что из-за оттепели в Карпатах продолжает сохраняется значительная снеголавинная опасность. Именно поэтому туристов просят быть осторожными и отказаться от походов в горы во время непогоды.
Украинцам, которые все-таки решаются отправляться в горы спасатели дали ряд важных советов:
- никогда не ходить в горы в одиночку
- перед походом — обязательно ознакомиться с прогнозом погоды
- в случае штормового предупреждения — отменить поход
- перед тем как ехать или идти — внимательно осматривать склоны
- не подходить близко к краю снежного покрова
- в случае схода лавины — пытаться убежать в сторону.
В случае схождения лавины, которая застала вас в горах, необходимо придерживаться следующих правил:
- как можно быстрее уйдите с пути лавины
- выбросить тяжелое снаряжение (кроме спасательного)
- выбросить вверх перчатку или палку, чтобы в случае попадания под лавину для спасателей был ориентир
- если вас накрыло снегом — сделайте пространство для дыхания.
Что известно о горе Брецкул
Брескул (Брецкул) — одна из горных вершин массива Черногора Украинских Карпат. Высота — 1911 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей Украины, между Говерлой и горой Пожижевская. Брескул — ближайшая соседка Говерлы.
Вершина горы куполообразная, северные склоны крутые. В нескольких местах склоны изрезаны карами давнего обледенения. Рельеф преимущественно каменистый. На западном склоне горы расположена впадина с небольшими и непостоянными озерцами.
Название горы, возможно, связана с её формой и происходит от гуцульского слова, которое означает вспухший, отёчный.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько стоит отдохнуть в Славском и Пилипце этой зимой. В этих населенных пунктах есть много вариантов жилья от гостиницы до отдельных коттеджей.