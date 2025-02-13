Хотіла купити авто: у Харкові затримала матір, яка продала власну дитину

Жінка із співмешканцем планували купити авто, а дитина їй вже була не потрібна

У Харкові правоохоронці вирахували та затримали 22-річну жінку за підозрою у продажу власної неповнолітньої доньки.

Про це повідомила Національна поліція України. Затримана жила із співмешканцем, крім дочки у неї є син віком 1 року та 10 місяців. Жінка не хотіла займатися дочкою і вирішила її позбутися.

За двомісячну доньку підозрювана оголосила ціну у розмірі 20 000 доларів США. На ці гроші вона і співмешканець планували купити автомобіль.

Підозрювана погодила місце, дату та час зустрічі з "покупцем". Затримання відбулося після отримання 20 000 доларів.

Наразі дівчинка та її старший брат перебувають під опікою лікарів. Щодо матері ведуться оперативно-слідчі дії.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, 22-річній жінці повідомили про підозру у торгівлі людьми (ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до п’ятнадцяти років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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