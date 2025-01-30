Чоловік отримав смішний штраф за стрілянину біля дитячого майданчика

Правопорушник пояснив, що пострілами відлякував собак

У Дніпропетровській області чоловік стріляв поряд з дитячим майданчиком. Суд оштрафував його на 51 гривню – менше, ніж коштує десяток яєць.

Інцидент стався у місті Кам'янське на вулиці Освітній, що на Дніпробуді. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

"Як зазначається у матеріалах справи, 29 грудня, близько 15:40, чоловік зробив постріл зі стартового пістолета на дитячому майданчику, чим порушив громадський порядок та спокій громадян", – пише автор публікації, наголошуючи, що стрілянина відбулася в денний час.

Зазначається, що на судовому засіданні кам’янчанин пояснив, що стріляв не на дитячому майданчику, а поряд із будинком. Він аргументував свої дії необхідністю налякати зграю великих собак.

Дніпровський районний суд визнав стрілка винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), та наклав на нього штраф у сумі 51 гривня. Окрім того, чоловіку доведеться сплатити 605 гривень судового збору.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік лаявся з комунальниками, використовуючи нецензурну лексику, та погрожував їм фізичною розправою, а потім почав стрілянину в повітря. Відомо, що працівники комунальної служби проводили ремонтні роботи на вулиці.