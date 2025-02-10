Сказав, що мати хворіє: суд виніс вирок солдату запасу, який не прийшов за повісткою

Чоловік двічі проігнорував виклик до ТЦК

У Харківської області суд ухвалив вирок у кримінальній справі щодо громадянина, якого звинувачували в ухиленні від мобілізації. Чоловік, бувши солдатом запасу, не з’явився за двома мобілізаційними повістками, які йому вручили в листопаді та грудні 2023 року.

Це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. Встановлено, що попри те, що чоловік був визнаний придатним до військової служби після медичного огляду у вересні 2023 року, він проігнорував виклик до військкомату, чим "порушив вимоги мобілізації в умовах особливого періоду".

Під час судового розгляду обвинувачений намагався пояснити свою неявку необхідністю догляду за хворою матір'ю. Проте, було встановлено, що мати вже знаходилася за кордоном, у Нідерландах, і на момент вручення повісток не потребувала його догляду.

Суд відкинув пояснення обвинуваченого, вказавши на прямий умисел уникнути мобілізації. Таким чином, суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Рішення суду

Нагадуємо, за статтею 336 ККУ суд виніс вирок чоловіку з Полтавської області за ухилення від мобілізації. Останній також отримав три роки в'язниці за відмову проходити військову службу.

Згідно з вироком, у травні 2024 року житель Полтавщини отримав повістку, але у приміщенні ТЦК та СП категорично відмовився від мобілізації.

Чоловік не прийшов до військкомату для відправлення на службу, аргументуючи свою відмову тим, що вважає себе непридатним за станом здоров'я і не готовим до служби. На судовому засіданні він також зазначив, що допомагав ЗСУ, перерахувавши 6000 гривень на потреби армії.

Раніше "Телеграф" писав, батько трьох дітей відмовився від повістки, бо дуже боявся. Яке рішення ухвалив суд на Житомирщині.