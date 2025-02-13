Хотела купить авто: в Харькове задержала мать, которая продала собственного ребенка

Женщина с сожителем планировали купить авто, а ребенок ей уже был не нужен

В Харькове сотрудники правоохранительных органов вычислили и задержали 22-летнюю женщину по подозрению в продаже собственной несовершеннолетней дочери.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Задержанная жила с сожителем, кроме дочери у нее есть сын в возрасте 1 года и 10 месяцев. Женщина не хотела заниматься дочерью и решила от нее избавиться.

За двухмесячную дочь подозреваемая объявила цену в размере 20 000 долларов США. На данные деньги она и сожитель планировали купить автомобиль.

Подозреваемая согласовала место, дату и время встречи с "покупателем". Задержание произошло после получения 20000 долларов.

Сейчас девочка и ее старший брат находятся под опекой врачей. В отношении матери ведутся оперативно-следственные действия.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, 22-летней женщине сообщили о подозрении в торговле людьми (ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до пятнадцати лет. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

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