Житомир має свою солодку візитку: як виглядає однойменний торт з секретом (відео)

Основою фірмового десерту стали шоколадні бісквіти

З кінця 2025 року у Житомира з’явився власний солодкий символ — однойменний торт. Його презентувала місцева кондитерська.

Про це пише "24 Канал". Авторами нового десерту, який має шанси стати сувеніром міста, виступили майстри Rafal’e.

Основою фірмового десерту стали шоколадні бісквіти у поєднанні з ніжним кремом та повітряним кавовим мусом. Особливу ягідну нотку та легку кислинку торту дарує чорниця — ягода, якою здавна славляться поліські ліси.

Однак кондитери залишили місце для інтриги. Головною фішкою рецепту став секретний інгредієнт, завісу таємниці над яким авторам все ж таки довелося частково відкрити. Як з’ясувалося, особливу текстуру десерту надають хрумкі окремі коржики, заховані всередині — саме вони створюють ідеальний контраст з ніжними мусовими шарами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що справжнім символом міста Харків гордо називають популярний торт під назвою "Харківський", який вперше вийшов у продаж у далекому 1896 році.