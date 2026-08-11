Прочитав і мовчить: скільки часу дозволено ігнорувати повідомлення

Коли варто перестати чекати на відповідь

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Ви написали людині, вона прочитала повідомлення — і тиша. Годину чекати на відповідь цілком нормально, але після цього мовчання вже може мати зовсім інше значення.

Де проходить межа між зайнятістю та ігноруванням в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла експертка з етикету та дипломатичного протоколу Наталія Адаменко.

За її словами, якщо повідомлення вже прочитане, одна година є тим часом, протягом якого не варто турбуватися через відсутність відповіді.

"Так, мені здається, що це одна година. Хоча людина може бути зайнята об'єктивно і дві, і три години", — зазначила Адаменко.

Водночас експертка наголошує: навіть за значної зайнятості можна коротко попередити співрозмовника, що відповісти зараз не вдасться.

"Я не вірю, що нема хвилинки задля того, щоб написати: "Вибачте, будь ласка, я зараз на конференції. Я зараз не можу з вами говорити. Зателефонуйте, будь ласка, чи я вам зателефоную за три години, якщо це вам буде зручно""", — пояснила вона.

Наталія Адаменко

Коли мовчання стає неввічливістю

На думку Адаменко, проблема виникає тоді, коли людина не лише не відповідає, а й не дає жодного сигналу про те, коли вона вийде на зв'язок.

Експертка звертає увагу, що для короткого повідомлення не потрібно багато часу.

"Я не вірю, що людина, вибачте, дві години поспіль, три години поспіль не вийде помити руки. Ви розумієте мій натяк? Має вона ці дві-три хвилини, тому вона за ці дві-три хвилини може відповісти есемескою, написати: "Я не можу"", — сказала вона.

Тобто йдеться не обов'язково про повноцінну відповідь. Достатньо дати зрозуміти, що повідомлення побачили та повернуться до розмови пізніше.

Коли мовчання стає неввічливістю. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Що означає тривале ігнорування

Якщо ж людина тривалий час не відповідає і навіть не пояснює причину, це може свідчити про її ставлення до співрозмовника, вважає експертка.

"Чим довше людина не відповідає, ані так, як я сказала, не передзвонює, це означає, що вона неповажно ставиться до вас", — зазначила Адаменко.

Водночас вона допускає й інший варіант — людина справді могла забути про повідомлення або не приділити йому достатньої уваги.

Однак, за словами експертки, часто люди знаходять час на те, що вважають важливим для себе.

"В голові у цієї людини те, що стосується тільки її інтересів. А якщо ви телефонуєте їй і це ваш інтерес, то вона може і "забути". І в неї не буде ані дві, ані три хвилинки задля того, щоб вам відповісти", — пояснила Адаменко.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна дивитися в телефон під час розмови.