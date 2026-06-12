У Житомира есть своя сладкая визитка: как выглядит одноименный торт с секретом (видео)

Основой фирменного десерта стали шоколадные бисквиты

С конца 2025 года у Житомира появился свой собственный сладкий символ — одноименный торт. Его презентовала местная кондитерская.

Об этом пишет "24 Канал". Авторами нового десерта, который имеет шансы стать сувениром города, выступили мастера Rafal'e.

Основой фирменного десерта стали шоколадные бисквиты в сочетании с нежным кремом и воздушным кофейным муссом. Особую ягодную нотку и легкую кислинку торту дарит черника — ягода, которой издавна славятся полесские леса.

Однако кондитеры оставили и место для интриги. Главной фишкой рецепта стал секретный ингредиент, завесу тайны над которым авторам все же пришлось частично приоткрыть. Как выяснилось, особую текстуру десерту придают хрустящие отдельные коржики, спрятанные внутри — именно они создают идеальный контраст с нежными муссовыми слоями.

Напомним, ранее мы писали о том, что настоящим символом города Харьков гордо называют популярный торт под названием "Харьковский", который впервые вышел в продажу в далеком в 1896 году.