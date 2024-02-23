ЄС офіційно затвердив аж 13-й пакет санкцій проти Росії: що туди входить

Тепер під обмеженнями загалом перебувають понад 2000 фізичних та юридичних осіб

Європейський союз 23 лютого, у зв’язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ухвалив 13-й пакет санкцій проти РФ. Ще більш жорсткими є обмежувальні заходи щодо російського військового та оборонного сектору.

"Через два роки після повномасштабного вторгнення та агресивної війни проти України ЄС приймає 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій Рада прийняла сьогодні — у зв’язку з другою річницею початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну — 13-й пакет обмежувальних заходів проти режиму Путіна, тих, хто несе відповідальність за продовження його незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни та тих, хто його суттєво підтримує", — сказано в повідомленні на сайті Ради ЄС.

Зокрема Рада ЄС запроваджує обмежувальні заходи щодо ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб. Вони відповідальні за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Насамперед санкції націлені на військовий та оборонний сектори та пов’язаних з ними осіб, у тому числі на тих, хто бере участь у постачанні озброєнь КНДР до Росії. Також під обмеження потрапили представники судової влади, місцеві політики та ті, хто відповідальний за незаконну депортацію українських дітей.

"Усього обмежувальні заходи ЄС щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, тепер поширюються на більш ніж 2000 фізичних та юридичних осіб", — зазначили в Раді ЄС.

Активи цих осіб підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС забороняється надавати їм кошти. Крім того, на фізичних осіб додатково поширюється заборона на поїздки, яка не дозволяє їм в’їжджати на території ЄС або транзитно проходити через них.

Список тих, хто безпосередньо підтримує російський військово-промисловий комплекс у його агресивній війні проти України, доповнено ще 27 новими організаціями. На них поширюватимуться жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів та технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

Деякі з цих підприємств розташовані в третіх країнах (Індія, Шрі-Ланка, Китай, Сербія, Казахстан, Таїланд та Туреччина) та беруть участь в обході торгових обмежень. Інші — російські підприємства, що займаються розробкою, виробництвом та постачанням електронні компоненти для військово-промислового комплексу Росії.

Також новий санкційний пакет розширює список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки. До нього додані компоненти для розробки та виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Крім того, ЄС запровадив додаткові обмеження на експорт товарів, які сприяють зміцненню промислового потенціалу Росії. Йдеться зокрема про електричні трансформатори.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що через смерть Олексія Навального у Білому домі анонсували великий пакет санкцій проти Росії.