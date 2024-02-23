Законопроєкт Зеленського про демобілізацію строковиків: Рада прийняла рішення

Також вирішено питання з їхньою відстрочкою від мобілізації

У пʼятницю, 23 лютого, Верховна Рада України схвалила законопроєкт №11035 президента України Володимира Зеленського, який передбачає демобілізацію військових строкової служби. Також вони матимуть відстрочку від мобілізації на 12 місяців.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк. За законопроєкт проголосувало 319 депутатів.

"Парламент схвалив законопроєкт №11035 щодо строковиків. Одразу за основу та в цілому. Даємо право Президенту їх звільнити", — йдеться у повідомленні.

Результати голосування депутатів

Зауважимо, що про мобілізованих за контрактом не йдеться.

"Військовослужбовці строкової служби, термін яких минув під час дії воєнного стану, та військова служба яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас у терміни, визначені Указом Президента України", — йдеться у тексті законопроєкту.

Тепер Кабінету міністрів буде доручено привести свої нормативно-правові акти у відповідність та забезпечити проведення аналогічної процедури міністерствами та іншими центральними органами влади.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні вже напрацьовано кілька законопроєктів щодо демобілізації. Право військових на демобілізацію влада хоче закріпити на законодавчому рівні.