ЕС официально утвердил аж 13-й пакет санкций против России: что туда входит

Теперь под ограничениями в общей сложности находятся более чем 2000 физических и юридических лиц

Европейский союз 23 февраля, в связи со второй годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину, принял 13-й пакет санкций против РФ. Еще больше ужесточены ограничительные меры в отношении российского военного и оборонного сектора.

"Через два года после полномасштабного вторжения и агрессивной войны против Украины ЕС принимает 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций Совет принял сегодня — в связи со второй годовщиной начала полномасштабного вторжения России в Украину — 13-й пакет ограничительных мер против режима Путина, тех, кто несет ответственность за продолжение его незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны и тех, кто его существенно поддерживает", — сказано в сообщении на сайте Совета ЕС.

В частности Совет ЕС вводит ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц. Они ответственны за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Прежде всего санкции нацелены на военный и оборонный секторы и связанных с ними лиц, в том числе на тех, кто участвует в поставках вооружений КНДР в Россию. Также под ограничения попали представители судебной власти, местные политики и те, кто ответственен за незаконную депортацию украинских детей.

"Всего ограничительные меры ЕС в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, теперь распространяются в общей сложности на более чем 2000 физических и юридических лиц", — отметили в Совете ЕС.

Активы этих лиц подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять им средства. Кроме того, на физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать на территории ЕС или транзитно проходить через них.

Список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в его агрессивной войне против Украины, дополнен еще 27-ю новыми организациями. На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

Некоторые из этих предприятий расположены в третьих странах (Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция) и участвуют в обходе торговых ограничений. Остальные — российские предприятия, занимающиеся разработкой, производством и поставками электронные компоненты для военно-промышленного комплекса России.

Также новый санкционный пакет расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности. В него добавлены компоненты для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые, способствуют укреплению промышленного потенциала России. Речь идет в частности об электрических трансформаторах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что из-за смерти Алексея Навального в Белом доме анонсировали большой пакет санкций против России.