Молилися Степану Бандері: вчителі у Росії стали жертвами розіграшу (фото)

Педагоги потрапили у курйозну ситуацію

Білоруський акціоніст Уладзік Бохан хитрістю змусив вчителів школи №3 Петропавловська-Камчатського (Далекий Схід Росії) молитися на "ікони" українського націоналіста Степана Бандери та судді з Білорусі Світлани Сніжко. Він присвятив незвичайну акцію щорічному посланню до Федеральних зборів Володимира Путіна 29 лютого, під час якого диктатор пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Мінський пранкер відправив повідомлення педагогам цієї школи нібито від імені Російського історичного товариства, і вимагав у них помолитися перед іконами "святих Світлани та Степана", зображення яких він також надіслав, а після цього зробити фотозвіт. Вчителі слухняно відправили знімки, про що Уладзік Бохан написав у своєму телеграмі.

Вчителям надіслали вказівки електронною поштою

Акціоніст повідомив їм, що ці ікони були канонізовані. Нібито їх освятили в Українській православній церкві Московського патріархату у лютому 2024 року.

Зважаючи на все, педагоги так і не зрозуміли, чиї зображення їм відправили. "Святим Степаном" виявився Степан Бандера, один із лідерів українського національного руху.

Ікони "святого Степана" та "Святої Світлани"

Впізнати "святу" було б ще важче. Це Світлана Сніжко, суддя із Білорусі. Саме вона визнала канал Бохана екстремістським.

Цю акцію прокоментував провладний Telegram канал Shot. Він повідомив, що педагоги одразу зрозуміли, що це провокація, і не повелися на неї, а повідомили правоохоронні органи. Але постає питання, звідки тоді у Бохана фотографії з "акції пам’яті".

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року у Калузі учні привітали Путіна з днем народження у відеозверненні. Ось тільки на плакатах школярів було намальовано не російського диктатора в молодості, а Степана Бандеру. То була чергова акція Бохана. Російські вчителі каверзи не помітили.

Раніше "Телеграф" проінформував, що у день народження Степана Бандери Росія вдарила безпілотниками по його "Альма-матер". Будівля Львівського національного університету природокористування у Дублянах серйозно постраждала. Тоді ж було зруйновано музей Шухевича, ще одного лідера українських націоналістів.