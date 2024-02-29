Молились Степану Бандере: учителя в России стали жертвами розыгрыша (фото)

Педагоги попали в курьезную ситуацию

Белорусский акционист Уладзик Бохан хитростью заставил учителей школы №3 Петропавловска-Камчатского (Дальний Восток России) молиться на "иконы" украинского националиста Степана Бандеры и судьи из Беларуси Светланы Снежко. Он приурочил необычную акцию к ежегодному посланию Федеральному собранию Владимира Путина 29 февраля, во время которого диктатор пригрозил Западу ядерным оружием.

Минский пранкер отправил сообщение педагогам этой школы якобы от лица Российского исторического общества, и потребовал у них помолиться перед ликами "святых Светланы и Степана", изображения которых он также отправил, а после этого сделать фотоотчет. Учителя послушно отправили снимки, о чем Уладзик Бохан написал в своем Телеграме.

Учителям отправили указания по электронной почте

Акционист написал, что эти иконы были канонизированы. Якобы их освятили в Украинской православной церкви Московского патриархата в феврале 2024 года.

Судя по всему, педагоги так и не поняли, чьи изображения им отправили. "Святым Степаном" оказался Степан Бандера, один из лидеров украинского национального движения.

Лики "святого Степана" и "Святой Светланы"

Опознать "святую" было бы еще тяжелее. Это Светлана Снежко, судья из Беларуси. Именно она признала канал Бохана экстремистским.

Эту акцию прокомментировал провластный Telegram-канал Shot. Он сообщил, что педагоги сразу поняли, что это провокация, и не повелись на нее, а сообщили в правоохранительные органы. Но возникает вопрос, откуда тогда у Бохана фотографии с "акции памяти".

Напомним, что в октябре 2023 года в Калуге ученики поздравили Путина с днем рождения в видеообращении. Вот только на плакатах школьников был нарисован не российский диктатор в молодости, а Степан Бандера. Это была очередная акция Бохана. Российские учителя подвоха не заметили.

Ранее "Телеграф" информировал, что в день рождения Степана Бандеры Россия ударила беспилотниками по его "Альма-матер". Здание Львовского национального университета природопользования в Дублянах серьезно пострадало. Тогда же был разрушен музей Шухевича, еще одного лидера украинских националистов.