Молились Степану Бандере: учителя в России стали жертвами розыгрыша (фото)
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Педагоги попали в курьезную ситуацию
Белорусский акционист Уладзик Бохан хитростью заставил учителей школы №3 Петропавловска-Камчатского (Дальний Восток России) молиться на "иконы" украинского националиста Степана Бандеры и судьи из Беларуси Светланы Снежко. Он приурочил необычную акцию к ежегодному посланию Федеральному собранию Владимира Путина 29 февраля, во время которого диктатор пригрозил Западу ядерным оружием.
Минский пранкер отправил сообщение педагогам этой школы якобы от лица Российского исторического общества, и потребовал у них помолиться перед ликами "святых Светланы и Степана", изображения которых он также отправил, а после этого сделать фотоотчет. Учителя послушно отправили снимки, о чем Уладзик Бохан написал в своем Телеграме.
Акционист написал, что эти иконы были канонизированы. Якобы их освятили в Украинской православной церкви Московского патриархата в феврале 2024 года.
Судя по всему, педагоги так и не поняли, чьи изображения им отправили. "Святым Степаном" оказался Степан Бандера, один из лидеров украинского национального движения.
Опознать "святую" было бы еще тяжелее. Это Светлана Снежко, судья из Беларуси. Именно она признала канал Бохана экстремистским.
Эту акцию прокомментировал провластный Telegram-канал Shot. Он сообщил, что педагоги сразу поняли, что это провокация, и не повелись на нее, а сообщили в правоохранительные органы. Но возникает вопрос, откуда тогда у Бохана фотографии с "акции памяти".
Напомним, что в октябре 2023 года в Калуге ученики поздравили Путина с днем рождения в видеообращении. Вот только на плакатах школьников был нарисован не российский диктатор в молодости, а Степан Бандера. Это была очередная акция Бохана. Российские учителя подвоха не заметили.
Ранее "Телеграф" информировал, что в день рождения Степана Бандеры Россия ударила беспилотниками по его "Альма-матер". Здание Львовского национального университета природопользования в Дублянах серьезно пострадало. Тогда же был разрушен музей Шухевича, еще одного лидера украинских националистов.