Время пришло: Еврокомиссия предложит перевести европейскую "оборонку" в режим военной экономики

Европа должна защищать себя самостоятельно, учитывая, что США – ненадежный союзник, особенно в перспективе победы Трампа на выборах

Европейская комиссия 5 марта намерена предложить членам Европейского Союза перевести оборонную промышленность в режим военной экономики. Это необходимый шаг на фоне вторжения России в Украину.

Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на представителей ЕС. Представлять предложения будет европейский комиссар по вопросам промышленности Тьерри Бретон.

Среди предложений – стимулирование стран ЕС покупать больше вооружения у европейских производителей, а также оказывать помощь европейским оборонным компаниям в увеличении производства. Сам Бретон, в прошлом генеральный директор французской технологической компании, сказал, что возможность прихода к власти в США Дональда Трампа, который может отказаться выполнять обязательства перед НАТО, означает необходимость для Европы делать больше для своей защиты.

"Нам необходимо изменить парадигму и перейти в режим военной экономики. Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна идти на больший риск при нашей поддержке. В нынешнем геополитическом контексте Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность вне зависимости от результата выборов наших союзников каждые четыре года", – сказал он.

Еврочиновники считают, что усилившиеся с 2022 года сугубо национальные усилия стран ЕС малоэффективны. Настоящим серьезным усилением стран блока станет совместная работа над оборонной промышленной политикой. Война в Украине показала, что европейский оборонпром не готов к серьезным проблемам, например внезапному повышению спроса на артиллерийские боеприпасы.

Бретон предложит странам ЕС создать европейскую версию американской схемы иностранных военных продаж. В рамках такой схемы США помогают правительствам других стран покупать оружие у американских производителей; Бретон хочет получить европейский аналог такой системы. Кроме того, оборонные компании Европы должны будут отдавать приоритет европейским заказам в случае кризисной ситуации, чтобы не было повторения текущей ситуации со снарядами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Чехия нашла за границей источники сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, которые необходимы Украине. По ее плану доставить 800 тысяч снарядов страна сможет в считанные недели. Однако для этого требуется поддержка и финансирование других стран.

Европейский Союз пытается собрать 1,5 млрд долларов на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Ряд стран уже публично заявил о поддержке инициативы, тогда как другие государства, вполне возможно, будут финансировать закупки тайно.

Германия также присоединилась к финансированию закупок артиллерийских снарядов для Украины, которые нашла Чехия. Министерство обороны Германии заявило, что хочет покрыть "значительную часть" общих расходов на приобретение снарядов.