ЄС шукає гроші на снаряди для України: які складнощі виникли

Боєприпаси зможуть поставити протягом кількох тижнів

Європейський Союз намагається зібрати 1,5 мільярда доларів на закупівлю сотень тисяч артилерійських снарядів для України, які знайшла Чехія.

Про це повідомляє Financial Times. Деякі країни ЄС вже виділили кошти на цю ціль, але Прага очікує внесків від інших національних урядів.

Нещодавно президент Чехії Петр Павел повідомив, що вони знайшли постачальника з-за кордону, який може надати пів мільйона патронів калібру 155 мм і 300 000 патронів калібру 122 мм протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

Наразі у ЄС існує розбіжність щодо поповнення Європейського фонду миру (EPF) на 5 мільярдів євро. EPF — це інструмент ЄС для надання військової допомоги та навчання партнерам.

Посли ЄС не змогли домовитися про EPF і планують узгодити правила до саміту лідерів ЄС 21 березня. Німеччина хоче зменшити свій внесок, оскільки вона вже надає Україні двосторонню військову допомогу на 7 мільярдів євро.

Франція та Греція хочуть, щоб EPF купував зброю та боєприпаси тільки у виробників із ЄС та Норвегії, що ускладнить закупівлю Чехією чи боєприпасів із США.

Раніше "Телеграф" писав, що представник однієї з українських силових структур розповів, де саме Чехія збирається закуповувати обіцяні 800 тис. снарядів на потреби ЗСУ.