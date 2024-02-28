Ідею Чехії із закупівлею 800 тис. снарядів для України підтримують: яка країна виділить гроші

Вже незабаром в Україну надійде велика кількість боєприпасів

Бельгія профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тисяч снарядів для України за межами Європи. Це буде надання великої підтримки для української армії.

Про це у середу, 28 лютого, на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter) повідомив бельгійський прем’єр Олександр де Кроо. За його словами, Україні зараз вкрай потрібна зброя для захисту від країни-агресора.

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, на які Україна йде щодня. Але ми можемо дати президенту Зеленському те, що він просить – більше зброї для захисту від російського агресора", – зазначив він.

Також Олександр де Кроо наголосив, що Бельгія виділила на фінансування чеської ініціативи 200 мільйонів євро. Таким чином, вже протягом кількох тижнів в Україну надійде велика кількість боєприпасів.

Український журналіст Роман Шрайк у своєму Telegram-каналі посилаючись на Le Soir написав, що на 200 млн євро закуплять 50 тисяч снарядів.

"Тобто ціна снаряда 4 тисячі євро за одиницю, що є цілком реальним, оскільки за останні 2 роки боєприпаси серйозно подорожчали", - сказав він.

При цьому Шрайк додав, що деякі ЗМІ вважають, що 800 тисяч снарядів (500 тис. 155 мм і 300 тис. 122 мм) загалом коштуватимуть 1,4 млрд. Проте ця інформація не відповідає дійсності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Чехія знайшла за кордоном джерела сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які необхідні Україні. За її планом доставити 800 тисяч снарядів країна зможе за лічені тижні. Однак для цього потрібна підтримка та фінансування інших країн.