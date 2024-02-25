Потрібно бути сміливіше: Сунак закликав до конфіскації російських активів

Також Сунак закликає США продовжити надання підтримки Україні

Захід повинен поводитися сміливіше та конфіскувати усі заморожені російські активи. Це дозволить завдати сильного удару по російській економіці та фінансуванню Москвою війни в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, повідомляє інформаційне агентство Reuters. Він нагадав, що Україна потребує допомоги – потрібні зброя дальньої дії, безпілотники та боєприпаси.

"Ми повинні бути сміливішими, завдаючи ударів по російській військовій економіці. І ми повинні бути сміливішими, блокуючи сотні мільярдів заморожених російських активів", — сказав Сунак.

Окрім того, він закликав США продовжити фінансову та військову допомогу Україні. Він зазначив, що сподівається на розуміння ситуації американським урядом.

Як повідомлялося раніше, постійні представники країн Європейського союзу схвалили попередню угоду щодо використання заморожених російських активів для відновлення України.

Проте держави Європейського Союзу не виявили особливого ентузіазму щодо пропозиції Бельгії використовувати заморожені російські активи на користь України. Уряд хотів ініціювати випуск боргових зобов’язань, які мали б залучати кошти на відновлення країни.