Технологічна перевага виявилася марною: місія Заходу щодо протидії хуситам провалилася — Bloomberg

Фактично під контролем Ірану опинилися три із шести основних економічних точок світу, кажуть експерти

Ескалація у Червоному морі, де єменські проіранські бойовики-хусіти почали атакувати іноземні вантажні судна, наочно показала, що попри тотальну технологічну перевагу західної коаліції, їх методи не працюють. Навіть залучення авіаносця та винищувачів не вистачило, щоб стримати рейди бойовиків.

Як йдеться у матеріалі Bloomberg, всупереч спробам убезпечити регіон, найбільші судноплавні компанії продовжують уникати маршруту, через який у кращі дні проходило 15% усієї світової торгівлі.

Після того як на початку березня хусити потопили перше судно і вбили перших людей, кількість суден, що проходять через південну частину Червоного моря, скоротилася приблизно на 70%. При цьому там тепер спостерігається на 90% менше контейнеровозів та практично жодного газового танкера.

Також це вплинуло на швидкість доставки вантажів. Наприклад, рейс з Шанхаю (Китай) до Роттердама (Нідерланди) став довшим на два тижні, оскільки судам тепер доводиться йти через південну частину Африки.

"Ми знаємо, що скоротили частину їхніх можливостей", — розповів командувач флотилією коаліції адмірал Марк Мігес, але визнав, що навіть через три місяці після початку операції у них ще дуже багато роботи.

Зокрема він зазначив, що замість крилатих ракет хусити почали використовувати менш небезпечні дрони-камікадзе, проте ця інформація життя транспортних компаній радісніше не зробила.

Також немає ознак того, що Іран відмовився від підтримки своїх союзників-хуситів, мало того він навіть направив до регіону фахівців з морського мінування та інших радників. Оскільки транзит нафти з країни йде іншими маршрутами, то для Тегерана особливої проблеми ситуація у Червоному морі не становить.

Видання повідомляє, що згідно з інформацією розвідників, перші напади повстанців у жовтні проводилися під керівництвом іранського командира. Також його називають де-факто командувачем безпілотних та ракетних сил хуситів.

Очевидно також і те, що ракети та дрони повстанці отримують з Ірану, оскільки вони не мають змоги виробляти їх самостійно.

"Ми знаходимося на етапі, коли Іран має вплив, якщо не стратегічний контроль, над трьома із шести основних економічних точок світу", — сказав колишній командувач П’ятого флоту США Джон Міллер.

Як повідомлялося раніше, ситуація з нападами торкнулася не лише морського транспорту. Так, на початку березня в Червоному морі хтось перерізав кабелі глобального інтернету, що призвело до масштабного збою в роботі мережі по всьому світу. Західна коаліція та хусити обмінялися після цього звинуваченнями в тому, хто стоїть за цим актом саботажу.