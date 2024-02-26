Проіранські терористи-хусити атакували ще один танкер в Червоному морі: що з судном

Есмінець USS Mason збив запущену терористами протикорабельну балістичну ракету

Проіранські терористи з "Ансар Аллах" (хусити) вчергове атакували цивільне судно в Аденській затоці: мішенню став нафтовий танкер Torm Thor, який йшов під американським прапором. Атака виявилася невдалою – терористам завадили підбити судно.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на дані, які надало Центральне командування США. Терористи запустили по танкеру протикорабельну ракету.

За даними Центкому, есмінець USS Mason збив запущену терористами протикорабельну балістичну ракету, яка була націлена на танкер. Есмінець та Torm Thor не постраждали: знищена ракета впала достатньо далеко від обох кораблів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що хусити погрожують знищити стратегічні інтернет-кабелі у Червоному морі.

20 лютого терористи обстріляли ракетами британське вантажне судно, на борту якого були хімікати – небезпечні добрива. Судно отримало сильні пошкодження та частково затонуло: його вдалося відбуксирувати у порт та узятися до ліквідації наслідків.

"Телеграф" писав, що негаразди у Червоному морі починають створювати проблеми Україні. І річ не лише в тому, що наші союзники змушені відволікатися. Проблема в тому, що терористи завдають шкоди світовій торгівлі. Як результат, страждає Україна, яка багато імпортує та експортує.