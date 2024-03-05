У Червоному морі перерізано кабелі глобального інтернету: хто винен і як це вплине на мережу

Хусити заперечують свою причетність

Військовий конфлікт з хуситами не вщухає, адже після кількох атак у Червоному морі на танкери, їх підозрюють у перерізанні кабелів інтернету. У вівторок, 5 березня, стало відомо, що пошкоджено три кабелі, які забезпечували глобальний інтернет і комунікації.

Про це пише Sky News. Хусити заперечують ці звинувачення.

На їх думку, у саботуванні прокладання кабелів за маршрутом, який називають найважливішим для передачі даних з Азії до Європи, винні військові операції Великої Британії та США. Свої слова вони не підкріпили доказами, за даними видання.

Гонконзька компанія HGC Global Communications зазначає, що пошкодження торкнулися 25% трафіку. Він проходить через Червоне море лініями, які забезпечують передачу даних в Африку, Азію і на Близький Схід. Зокрема постраждали — Азія-Африка-Європа 1, шлюз Європа-Індія, Seacom і TGN-Gulf.

"Початкове тестування показало, що зачеплений сегмент перебуває в межах морської юрисдикції Ємену в південній частині Червоного моря", — зауважила компанія Seacom, яка обслуговує Джібуті.

Вона додала, що перенаправляє трафік, який їй вдалося змінити, хоча деякі послуги не працюють. Але мережа, хоч і зазнала значних пошкоджень, витримає навантаження.

Своєю чергою, компанія Tata Communications додала, що після вимкнення лінії вона "негайно почала вживати відповідних заходів для виправлення ситуації".

Зауважимо, що вона входить до складу індійського конгломерату і володіє лінією Seacom-TGN-Gulf.

Раніше "Телеграф" писав, що Ізраїль назвав чітку передумову завершення війни в Газі.