США знову вдарили по хуситах: атакували підземні сховища терористів

Під удар потрапила столиця Ємену, місто Сана

Сполучені Штати вночі 23 березня завдали чергового удару по проіранських терористах-хуситах у Ємені. Мішенню для винищувачів з авіаносця ВМС США "Дуайт Д. Ейзенхауер" стали підземні сховища хуситів.

Про це пише видання The Times of Israel. Один з американських чиновників підтвердив удар, сказавши, що цілі були розташовані у трьох районах Ємену.

Серед інших під удар, якщо вірити свідченням очевидців, опинилася столиця Ємену, Сана. Там були сильні вибухи, над містом було видно дим. Офіційних коментарів щодо постраждалих та причини вибухів ніхто не давав, проте про атаку Сани повідомив єменський хуситський телеканал "Аль-Масіра".

Як вже писав "Телеграф", військовий конфлікт з хуситами не вщухає, адже після кількох атак у Червоному морі на танкери, їх підозрюють у перерізанні кабелів інтернету. У вівторок, 5 березня, стало відомо, що пошкоджено три кабелі, які забезпечували глобальний інтернет і комунікації.

20 лютого терористи обстріляли ракетами британське вантажне судно, на борту якого були хімікати – небезпечні добрива. Судно отримало сильні пошкодження та частково затонуло: його вдалося відбуксирувати у порт та узятися до ліквідації наслідків.

"Телеграф" також писав, що негаразди у Червоному морі починають створювати проблеми Україні. І річ не лише в тому, що наші союзники змушені відволікатися. Проблема в тому, що терористи завдають шкоди світовій торгівлі. Як результат, страждає Україна, яка багато імпортує та експортує.