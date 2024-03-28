Технологическое превосходство оказалось бесполезным: миссия Запада по противодействию хуситам провалилась — Bloomberg

Фактически под контролем Ирана оказались три из шести основных экономических точек мира, говорят эксперты

Эскалация в Красном море, где йеменские проиранские боевики-хуситы начали атаковать иностранные грузовые судна, наглядно показала, что несмотря на тотальное технологическое превосходство западной коалиции, их методы не работают. Даже привлечения авианосца и истребителей не хватило, чтобы сдержать рейды боевиков.

Как говорится в материале Bloomberg, несмотря на попытки обезопасить регион, крупнейшие судоходные компании продолжают избегать маршрута, через который в лучшие дни проходило 15% всего мировой торговли.

После того как в начале марта хуситы потопили первое судно и убили первых людей, число проходящих через южную часть Красного моря судов сократилось примерно на 70%. При этом там теперь наблюдается на 90% меньше контейнеровозов и практически ни одного газового танкера.

Также это повлияло на скорость доставки грузов. К примеру, рейс из Шанхая (Китай) в Роттердам (Нидерланды) стал длиннее на две недели, так как судам теперь приходится идти через южную часть Африки.

"Мы знаем, что сократили часть их возможностей", — рассказал командующий флотилией коалиции адмирал Марк Мигес, но признал, что даже спустя три месяца после начала операции у них еще очень много работы.

В частности он отметил, что вместо крылатых ракет хуситы начали использовать менее опасные дроны-камикадзе, однако эта информация жизнь транспортных компаний радостней не сделала.

Также нет признаков того, что Иран отказался от поддержки своих союзников-хуситов, мало того он даже направил в регион специалистов по морскому минированию и других советников. Поскольку транзит нефти из страны идет другими маршрутами, то для Тегерана особой проблемы ситуация в Красном море не представляет.

Издание сообщает, что согласно информации разведчиков первые нападения повстанцев в октябре проводились под руководством иранского командира. Также его называют де-факто командующим беспилотными и ракетными силами хуситов.

Очевидно также и то, что ракеты и дроны повстанцы получают из Ирана, поскольку у них нет возможности производить их самостоятельно.

"Мы находимся на этапе, когда Иран имеет влияние, если не стратегический контроль, над тремя из шести основных экономических точек мира", — сказал бывший командующий Пятым флотом США Джон Миллер.

Как сообщалось ранее, ситуация с нападениями затронула не только морской транспорт. Так в начале марта в Красном море кто-то перерезал кабели глобального интернета, что привело к масштабному сбою в работе сети по всему миру. Западная коалиция и хуситы обменялись после этого обвинениями в том, кто стоит за этим актом саботажа.