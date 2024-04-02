Погані новини для російського бюджету: РФ скорочує експорт дизпалива – ЗМІ

Російська влада намагається удати, що все добре, тому не буде забороняти експорт "дизеля" – але скоротить його

Прильоти українських дронів у ключові російські нафтопереробні заводи призвели до неприємної для російського терористичного режиму ситуації. Схоже, що Росії доведеться істотно скоротити експорт дизельного палива з портів у Балтійському та Чорному морях.

Про це пише американське видання Bloomberg із посиланням на власні джерела. За даними журналістів, у квітні РФ планує експортувати 2,29 млн тонн дизельного палива.

Це теж дуже велика цифра, але у порівнянні з обсягами березня – менша на 21%. На це вплинули не тільки фактори атак України по російським НПЗ, але й те, що в Росії настає пора постановки нафтопереробних підприємств на технічне обслуговування. Багато заводів вийдуть з нього не раніше, ніж влітку.

Втім, російська влада намагається удати, що все добре, тому не буде забороняти експорт "дизеля". Російські чиновники запевняють, що російська промисловість нібито виробляє вдвічі більше дизпалива, ніж потребує внутрішній ринок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що вранці в суботу, 16 березня, безпілотники вдарили по двох нафтопереробних підприємствах у Самарській області Росії — нафтопереробному заводі в Сизрані та Новокуйбишевському НПЗ. У ніч на 17 березня удари було завдано по Слов’янському НПЗ у Краснодарському краї.

За два місяці, з 24 січня по 25 березня 2024 року, українські Сили оборони вперше провели масштабну операцію з ураження стратегічної галузі російської економіки — нафтопереробних заводів.

Financial Times 22 березня повідомило, що США закликали Україну відмовитися від ударів по російських заводах. Нібито такі дії спричинять зростання ціни на нафту. Крім того, РФ може атакувати у відповідь. В той же день в Кабміні відповіли на прохання США не бити по російським НПЗ.