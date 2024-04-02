Плохие новости для российского бюджета: РФ сокращает экспорт дизтоплива — СМИ

Российские власти пытаются сделать вид, что все хорошо, поэтому не будет запрещать экспорт "дизеля" — но сократит его

Прилеты украинских дронов в ключевые российские нефтеперерабатывающие заводы привели к неприятной для российского террористического режима ситуации. Похоже, что России придется значительно сократить экспорт дизельного топлива из портов в Балтийском и Черном морях.

Об этом пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, в апреле РФ планирует экспортировать 2,29 млн. тонн дизельного топлива.

Это тоже очень большая цифра, но по сравнению с объемами марта – меньше на 21%. На это повлияли не только факторы атак Украины по российским НПЗ, но и то, что в России приходит пора постановки нефтеперерабатывающих предприятий на техническое обслуживание. Многие заводы выйдут из него не раньше, чем летом.

Впрочем, российские власти пытаются сделать вид, что все хорошо, поэтому не будет запрещать экспорт "дизеля". Российские чиновники уверяют, что российская промышленность якобы производит вдвое больше дизельного топлива, чем необходимо внутреннему рынку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что утром в субботу, 16 марта, беспилотники ударили по двум нефтеперерабатывающим предприятиям в Самарской области России — нефтеперерабатывающем заводе в Сызрани и Новокуйбышевском НПЗ. В ночь на 17 марта удары были нанесены по Славянскому НПЗ в Краснодарском крае.

Через два месяца, с 24 января по 25 марта 2024 года, украинские Силы обороны впервые провели масштабную операцию по поражению стратегической отрасли российской экономики — нефтеперерабатывающих заводов.

Financial Times 22 марта сообщило, что США призвали Украину отказаться от ударов по российским заводам. Якобы такие действия повлекут за собой рост цены на нефть. Кроме того, РФ может атаковать в ответ. В тот же день в Кабмине ответили на просьбу США не бить по российским НПЗ.