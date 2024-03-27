Вибухи на НПЗ зробили свою справу: у Росії виник дефіцит бензину

Переговори з Білоруссю йдуть важко

У Росії останнім часом почастішали удари по нафтопереробних заводах, через що їй довелося в терміновому порядку постачати бензин з Білорусі, щоб впоратися з дефіцитом на ринку. Хоча зазвичай Росія вважається одним із найбільших експортерів палива, але зараз нафтовим компаніям довелося дещо змінити профіль.

Як повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела в промисловості та торгівлі, очевидно, навіть заборона на експорт бензину з 1 березня не дозволила їй забезпечити достатні обсяги для насичення внутрішнього ринку.

Зазначається, що лише за першу половину березня росіяни експортували з Білорусі 3 тисячі тонн бензину, при цьому за лютий було зафіксовано експорт лише 590 тонн, а в січні його зовсім не було.

Джерела видання повідомляють, що уряди ведуть переговори про нарощування постачань, проте вони йдуть складно, оскільки Білорусь вважає за краще постачати бензин на міжнародні ринки через російські порти у Балтійському морі.

При цьому залишається незрозумілим, наскільки білоруські НПЗ можуть наростити виробництво, щоб забезпечити потреби Росії, оскільки з технічного погляду там "існують вузькі місця".

НПЗ у Білорусі використовують як сировину переважно російську нафту, а російські нафтові компанії, які мають білоруські дочірні підприємства, також закуповують бензин на НПЗ для постачання своїх білоруських АЗС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що вранці в суботу, 16 березня, безпілотники вдарили по двох нафтопереробних підприємствах у Самарській області Росії — нафтопереробному заводі в Сизрані та Новокуйбишевському НПЗ.

У ніч на 17 березня удари було завдано по Слов’янському НПЗ у Краснодарському краї.