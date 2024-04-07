В российском Владивостоке горит уникальное судно ледового класса: подробности

Судно было построено в 2020 году, оно находится на службе чуть менее четырех лет

В российском Владивостоке в годовщину трагедии на АПЧ К-278 горит уникальное судно снабжения ледового класса "Екатерина Великая". Пожар на нем начался в момент нахождения судна на судоремонтном заводе, куда оно пришло для планового технического обслуживания.

Об этом сообщает ряд российских СМИ. Утверждается, что площадь пожара составила 50 квадратных метров, якобы обошлось без пострадавших.

"Во Владивостоке загорелось единственное в мире судно снабжения ледового класса "Екатерина Великая". Судно находилось на техобслуживании на судоремонтном заводе. "Екатерина Великая" сошла с верфи 3 года назад. Это уникальный корабль, способный доставлять грузы в арктических широтах", — написало местное издание.

Согласно информации, построенная в 2020 году "Екатерина Великая" — корабль поставки ледового класса категории Icebreaker 7. Оно может выполнять ледокольную работу в арктической морской зоне при толщине льда до 2 м в зимне-весеннюю навигацию и до 2,5 м — летне-осеннюю. Благодаря сверхманевренным рулевым коронкам, судно фактически умеет разворачиваться на месте.

Судно может выполнять в море ряд задач, среди которых:

перевозка грузов в арктических условиях;

заведение якорей на другие суда;

ледокольные операции при сложных погодных условиях;

контроль ледовой обстановки;

спасение и сопровождение экипажа;

ликвидация разливов нефти;

борьба с внешними пожарами.

Как писал "Телеграф", в России произошло чрезвычайное событие на территории причала Федерального государственного унитарного предприятия "Атомфлот" – там возник пожар на атомном лихтеровозе "Севморпуть". Это единственный действующий грузовой корабль в мире и России, на котором есть атомная силовая установка.