Роберто Каваллі помер у віці 83 років: його фото з молодості та яка у нього залишилася красуня-дружина

Причина смерті модельєра невідома

Помер популярний італійський дизайнер одягу та модельєр Роберто Каваллі. Він пішов із життя у віці 83-х років.

Про це повідомили у його лейблі Roberto Cavalli. У відомого модельєра залишилася молода дружина та шестеро дітей. Причини смерті Роберто Каваллі не повідомляються, але у ЗМІ зазначають, що дизайнер серйозно хворів останнім часом.

"Дорогий Роберто, можливо, тебе більше не буде з нами фізично, але я знаю, що завжди відчуватиму твій дух зі мною. Це найбільша честь у моїй кар’єрі працювати під вашою спадщиною і створювати бренд, який ви заснували, з таким баченням і стилем. Спочивай з миром, тебе не вистачатиме і тебе люблять так багато, що твоє ім’я триватиме, маяк натхнення для інших, а особливо для мене", — каже Фаусто Пулісі, творчий директор Роберто Каваллі з жовтня 2020 року.

Роберто Коваллі народився 15 листопада 1940 року у Флоренції. Батько Джорджо Каваллі загинув 4 липня 1944 року під час масового вбивства в Каврильї, а мати Марчелла Россі з двома дітьми в розпал війни абияк зуміла перебратися до свого батька Джузеппе Россі. У молодості Каваллі захоплювався рок-н-ролом, але зрозумів, що грати в групі він не має таланту, тому зайнявся організацією вечірок і дискотек для студентів.

Навчався в Училищі мистецтв у Флоренції, де тоді навчалася його сестра Лієтта. Записався на курс з оформлення інтер’єрів зі спеціалізацією з тканин для меблів, він почав вивчати техніку ткацтва на ручному верстаті та різні види друку на тканині. Це захоплювало його.

Роберто Каваллі у молодості

Свою першу колекцію одягу італійський модельєр презентував у віці 30 років у Парижі. Перший показ мод Роберто Каваллі відбувся у 1972 році у знаменитому флорентійському особняку Палаццо Пітті. Цього ж року Каваллі відкрив свій перший модний бутік у Сен-Тропі (Франція).

З приходом популярності бутіки Роберто Каваллі відкрилися в усьому світі: в Україні, Франції, США, Лівані, Індії, ОАЕ, Британії, Мексиці та інших країнах.

Роберто Каваллі на показі мод

Щодо його особистого життя, то був тричі одружений. Перша дружина Сільванелла Джанноні народила йому дочку Крістіану та сина Томмазо. У 1977 році на конкурсі краси "Міс Всесвіт 1977" зауважив Єву Дюрінгер, з якою розписався у 1980 році. У їхньому шлюбі народилося троє дітей: дочка Ракеле (1983) та сини Данієле (1986) та Роберт (1993). У 2010 році пара оформила розлучення.

Роберто Каваллі та Єва Дюрінгер у молодості

Роберто та Єва

Син від другого шлюбу

Третьою дружиною стала шведська модель Сандра Нільсон (38 років), з якою близькі стосунки розпочалися у 2014 році. Попри різницю в 45 років, вона ц 2023 народила Каваллі сина, якого назвали на честь батька модельєра Джорджіо.

Сандра Нільсон та Роберто Каваллі

Сандра Нільсон

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