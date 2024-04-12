Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет: его фото с молодости и какая у него осталась красавица-жена

Причина смерти модельера незвестна

Умер популярный итальянский дизайнер одежды и модельер Роберто Кавалли. Он ушел из жизни в возрасте 83-х лет.

Об этом сообщили в его лейбле Roberto Cavalli. У известного модельера осталась молодая жена и шестеро детей. Причины смерти Роберто Кавалли не сообщаются, но в СМИ отмечают, что дизайнер серьезно болел последнее время.

"Дорогой Роберто, возможно, тебя больше не будет с нами физически, но я знаю, что всегда буду чувствовать твой дух со мной. Это самая большая честь в моей карьере работать под вашим наследием и создавать бренд, который вы основали, с таким видением и стилем. Покойся с миром, тебя будет не хватать и тебя любят так много, что твое имя будет продолжаться, маяк вдохновения для других, а особенно для меня", — говорит Фаусто Пулиси, творческий директор Роберто Кавалли с октября 2020 года.

Роберто Ковалли родился 15 ноября 1940 во Флоренции. Отец Джорджо Кавалли погиб 4 июля 1944 года во время массового убийства в Каврилье, а мать Марчелла Росси с двумя детьми в разгар войны кое-как сумела перебраться к своему отцу Джузеппе Росси. В молодости Кавалли увлекался рок-н-роллом, но понял, что играть в группе у него таланта нет, поэтому занялся организацией вечеринок и дискотек для студентов.

Выучился в Училище искусств во Флоренции, где тогда училась его сестра Лиетта. Записался на курс по оформлению интерьеров со специализацией по тканям для мебели, он начал изучать технику ткачества на ручном станке и различные виды печати на ткани. Это увлекало его.

Роберто Кавалли в молодости

Свою первую коллекцию одежды итальянский модельер представил в возрасте 30 лет в Париже. Первый показ мод Роберто Кавалли состоялся в 1972 году в знаменитом флорентийском особняке Палаццо Питти. В этом же году Кавалли открыл свой первый модный бутик в Сен-Тропе (Франция).

С приходом популярности бутики Роберто Кавалли открылись по всему миру: в Украине, Франции, США, Ливане, Индии, ОАЭ, Британии, Мексике и других странах.

Роберто Кавалли на показе мод

Что касается его личной жизни, то был трижды женат. Первая супруга Сильванелла Джаннони родила ему дочь Кристиану и сын Томмазо. В 1977 году на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 1977" заприметил Еву Дюрингер, с которой расписался в 1980 году. В их браке родилось трое детей: дочь Ракеле (1983) и сыновья Даниеле (1986) и Роберт (1993). В 2010 году пара оформила развод.

Роберто Кавалли и Ева Дюрингер в молодости

Роберто и Ева

Сын от второго брака

Третьей женой стала шведская модель Сандра Нильсон (38 лет), с которой близкие отношения завязались в 2014 году. Несмотря на разницу в 45 лет, она в 2023 году родила Кавалли сына, которого назвали в честь отца модельера Джорджио.

Сандра Нильсон и Роберто Кавалли

Сандра Нильсон

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